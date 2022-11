Worte des Gedenkens

Die Stadtverwaltung, der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge und der Sozialverband Deutschland (SoVD) veranstalten anlässlich des Volkstrauertages am Sonntag, 13. November, 11 Uhr, eine Feierstunde in der Friedhofskapelle auf dem Friedhof Schwetzingen, heißt es in einer Pressemitteilung.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Das Programm sieht eine Andacht mit Pfarrer Steffen Groß der evangelischen Kirchengemeinde und einen Wortbeitrag der Schülerin des Hebel-Gymnasiums, Charlotte Conrad, vor. Nach den Worten des Gedenkens, gesprochen von Bürgermeister Matthias Steffan, werden im Auftrag von Stadt, Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge und Sozialverband Deutschland Kränze niedergelegt.

Die musikalische Gestaltung übernimmt der Musikverein-Stadtkapelle unter der Leitung von Pascal Morgenstern. Auch Soldaten der Reservistenkameradschaft der Bundeswehr Schwetzingen-Hockenheim werden an dieser Feierstunde mitwirken.

Mehr zum Thema Kriegsgräberfürsorge Den Opfern ein Gedenken bewahren Mehr erfahren SPD Besuch vom Sozialverband Mehr erfahren

Die Bevölkerung ist eingeladen, an dieser Gedenkfeier teilzunehmen.