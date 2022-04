Würdigung für Sams

Schwetzingen/Oftersheim. Nach der Corona-bedingten Auszeit konnte die Gesellschaft Runder Tisch die turnusmäßige Hauptversammlung im Restaurant „Rhodos“ in Oftersheim abhalten. An der erfreulich großen Teilnehmerzahl war zu sehen, wie sehr sich die Mitglieder auf das Wiedersehen gefreut hatten.

Minister Werner Heuvelmann, der gemeinsam mit seinen Mitstreitern die Gesellschaft in den zurückliegenden Jahren modernisiert und zeitgemäß angepasst hat, verwies auf die Einschränkungen der Pandemiezeit, die Treffen nicht zuließen. Umso mehr freue man sich nun, im Sommer attraktive Veranstaltungen planen und durchführen zu können.

Kurz und knapp war der Finanzbericht von Günter Lewandowski. Mangels Veranstaltungen gab es nur geringe Ausgaben, sodass sich der Kassenbestand durch Beiträge und Spenden erhöht habe. Kassenprüfer Gerhard Kühn konnte dies bestätigen und so war die Entlastung Formsache. Ebenso wurde das Ministerium, dem neben Werner Heuvelmann und Günter Lewandowski noch Jochen Rebmann und Gerald Sams angehören, für weitere zwei Jahre wiedergewählt. Vize Jochen Rebmann oblag es, Minister Heuvelmann für 25-jährige Mitgliedschaft zu ehren, dem er den Dank für seine erfolgreiche Tätigkeit übermittelte. War in zurückliegenden Jahren immer mal wieder der Fortbestand der seit 1869 bestehenden Gesellschaft fraglich, so konnte die Führung um Werner Heuvelmann und Günter Lewandowski dem altehrwürdigen Runden Tisch neues Leben einhauchen.

Eine besondere Ehrung stand für Gerald Sams an. Schon in jungen Jahren der Gesellschaft beigetreten, wurde er nun für 40-jährige Mitgliedschaft gewürdigt und zum Ehrenmitglied ernannt. Seit vielen Jahren Kassenprüfer, betreut er seit einiger Zeit die Öffentlichkeitsarbeit. Minister Heuvelmann konnte ihm neben der Ehrenurkunde und der Goldenen Ehrennadel als Anerkennung als Dank ein regionales Weinpräsent überreichen.

Über die Veranstaltungen wird im Ministerbrief und über diese Zeitumng informiert werden. zg