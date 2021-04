Wunder oder höhere Mächte?

Manchmal glaube ich doch, dass es irgendwie höhere Mächte geben muss. Nicht dass jetzt jemand an meinem Verstand zweifelt oder glaubt, dass ich auf dem esoterischen Trip sei. Aber es gibt immer wieder wundersame Dinge: Eben lese ich eine Mail, in der jemand einem unserer freien Mitarbeiter schreibt, drücke auf Weiterleiten und in dem Mo-ment, als ich seine Mailadresse eintrage, klopft es an der Bürotür: Herein kommt eben jener Stefan Kern, für den die Mail gedacht ist. Gedankenübertragung?

Am Donnerstag bin ich zum Getränkehändler gefahren, als mir auf dem Weg dorthin einfällt, dass ich doch mal den Juniorchef eines dort in der Nachbarschaft ansässigen Bauunternehmens anrufen könnte, ob die vielleicht diese Baumaterialien haben, die ich für meine Garten brauche. Während dieses Gedankens biege ich auf den Parkplatz ein und vor mir steigt genau dieser Mensch aus. Das gibt’s doch nicht!

Einige Tage zuvor geht mir auf dem Weg zur Redaktion durch den Kopf, dass ich schon lange nichts mehr von einer alten Bekannten gehört habe und nehme mir vor, sie am Wochenende anzurufen. Just in dem Moment läuft sie mir aus der Bank heraus direkt in die Arme. Ein Wunder? Übersinnliche Kräfte? Schicksal?

Der britische Statistiker David Hand hat genau über genau diese unwahrscheinlichen Erlebnisse ein Buch verfasst. In „The Improbability Principle“, das „Unwahrscheinlichkeitsprinzip“ schreibt er über Glückspilze, die mehrfach im Lotto gewinnen, Unglücksraben, die wiederholt der Blitz trifft, extreme Krisen an den Finanzmärkten aus vermeintlich heiterem Himmel und eben diese verblüffenden Begegnungen. Und die Erklärung ist ganz simpel: Es ist schlicht und einfach Zufall.

