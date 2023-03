Wunderschön-Store eröffnet in Schwetzingen

Schwetzingen. Seit März 2023 ist Schwetzingen noch viel anziehender geworden: Unter dem Slogan „neu – anziehend – wunderschön“ hat im ehemaligen Esprit Store in der Carl-Theodor-Straße 8c (Ecke Friedrichstraße) der neue Wunderschön Store eröffnet – mit hochwertigen Damenbekleidungsmarken, kompetenter Beratung und jeder Menge frischer Fashion-Impulse.

„Erleben Sie Anziehungskräfte der besonderen Art. Ganz einfach: Beste Voraussetzungen, um sich von all Ihren wunderschönen Seiten zu zeigen“, sagt Inhaber Stephan Rütz, der bereits den Esprit Store seit über zehn Jahren am selben Standort im historischen Ambiente des kurfürstlichen Marstalls betrieben hat und jetzt die Schwetzingerinnen mit dem neuen Geschäft überraschen will. Auch das gewohnte Team ist weiterhin mit Begeisterung und Spaß für alle Kunden da.

Ein Blick in die hellen, freundlichen Verkaufsräume des neuen Wunderschön Stores in der Carl-Theodor-Straße: Inhaber Stephan Rütz und sein Team haben hier die angesagtesten Modemarken mit einer großen Auswahl und freuen sich auf die Kundinnen – am Samstag gibt es zur Begrüßung sogar ein Glas Sekt. © Dorothea Lenhardt

Die Kundinnen dürfen sich in dem Multilabel Store über die besonderen „Anziehungskräfte“ von angesagten Modemarken wie Opus, Someday, Esprit, Street One, Cecil und Tommy Jeans mit einer großen Vielfalt und den coolsten Mode-Neuheiten für Frauen in einem tollen Store zum Wohlfühlen und Verweilen freuen. „Leben Sie Ihren ganz persönlichen Stil aus – selbstbewusst, hochwertig, einzigartig. Einfach wunderschön.“

An diesem Samstag, 11. März, freut sich das Team im Zuge der Frühlingsaktion „Schwetzingen blüht auf“ des Stadtmarketings, die Kundinnen bis 20 Uhr bei einem Glas Sekt begrüßen zu dürfen.