Schwetzingen/Region. Die Arbeitslosenzahl ist im März im Agenturbezirk im Vergleich zum Februar um 560 Personen gesunken, heißt es in einer Pressemitteilung der Agentur für Arbeit Heidelberg. Der Vergleich zum Vorjahresmonat mit einem Plus von 3600 Personen ist den Auswirkungen der Pandemie geschuldet. Für die Geschäftsstelle Schwetzingen bedeutet das einen leichten Rückgang in der Arbeitslosenquote von 4,8 auf 4,6 Prozent. Damit liegt der Bereich deutlich unter der bundesweiten Quote von 6,2 Prozent.

Während der allgemeine Rückgang der Arbeitslosigkeit zeige, dass der Arbeitsmarkt der Region robust ist und das Instrument der Kurzarbeit wirke, gäbe es im speziellen besonders betroffene Personengruppen. So hat insbesondere die Zahl der Langzeitarbeitslosen zugenommen. Der Vergleich mit dem Vorjahresmonat (also März 2020) zeigt eine Zunahme innerhalb von einem Jahr um 56 Prozent. Das bedeutet einen Anstieg von 3850 auf 6030 Personen. Damit stieg der Anteil der Langzeitarbeitslosen an allen arbeitslosen Personen von 27 auf 34 Prozent. „Wir beobachten diese Entwicklung genau und setzen zusammen mit den Jobcentern Heidelberg und Rhein-Neckar-Kreis alles daran, diese Entwicklung in den Griff zu bekommen. Leider sind von der derzeitigen Situation am Arbeitsmarkt Menschen besonders betroffen, die es sowieso bei der Arbeitssuche schon schwer haben“, sagt Klaus Pawlowski, Chef der Heidelberger Agentur für Arbeit und nennt Alleinerziehende, ältere Menschen oder Menschen mit gesundheitlichen Einschränkungen als Beispiele.

Etwas mehr offene Stellen

Der Stellenbestand ist im Vergleich zum Vorjahr um 9 Prozent gestiegen und bietet damit auch Chancen. Das Vertriebsteam des gemeinsamen Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit Heidelberg und der Jobcenter erarbeitet für Arbeitgeber individuelle Integrationslösungen. Mit Eingliederungszuschüssen, dem Teilhabechancengesetz und Weiterbildungen stehen Unterstützungsmöglichkeiten zur Verfügung, um die Beschäftigungschancen von Menschen, die von Langzeitarbeitslosigkeit betroffen sind, zu verbessern, so die Mitteilung abschließend. grö/zg