Zaz kommt wieder in den Schlossgarten

Es scheint ihr in Schwetzingen gefallen zu haben: Zaz gastiert innerhalb ihrer „Organique Tour 2022“ nach 2019 wieder bei Musik im Park im Schlossgarten Schwetzingen, und zwar am Dienstag, 2. August 2022, um 20 Uhr. Das teilen Veranstalter Provinztour und diese Zeitung als Medienpartner des Open-Air-Reigens exklusiv mit.

Und während der reguläre Ticketverkauf am Freitag, 26. November, ab 10 Uhr erst beginnt, gibt es im Kundenforum dieser Zeitung bereits ab Mittwoch, 24. November, 10 Uhr, einen exklusiven Vorabverkauf. Überhaupt bietet das SZ-Kundenforum in der Carl-Theodor-Straße 2 in Schwetzingen Tickets für bislang alle bekannten Konzerte bei Musik im Park an – wären das nicht tolle Weihnachtsgeschenke?

Dienstag, 2. August, 20 Uhr: ZAZ. ab 59,90 Euro.

Zaz (bürgerlicher Name Isabelle Geffroy) ist gerade in aller Ohren – zum einen wegen des im Oktober veröffentlichten fünften Albums „Isa“, zum anderen wegen des Songs „Le jardin des larmes“, den die Französin mit dem deutschen Rammstein-Sänger Till Lindemann aufgenommen hat. Über das gemeinsame Video zum Lied echauffierte sich so mancher. Doch Zaz stört das nicht. Im Gegenteil: Es ist geradezu förderlich für ihren Bekanntheitsgrad. Und die Frau, die dank ihrer unverkennbaren Stimme mit großen Namen wie Edith Piaf und Ella Fitzgerald verglichen wird, gilt rund um die Welt als gefeierter Star.

Mit „Je veux“ fängt alles an

Als Teenager zog sie von Bordeaux nach Paris – der Beginn einer einzigartigen Reise. Seit dem Start ihrer Karriere 2010 mit dem wegweisenden Hit „Je veux“ hat Zaz eine Vielzahl von Preisen gewonnen, darunter 2015 den „Echo“ in der Kategorie „Beste Künstlerin international Rock/Pop“, sowie international mehr als vier Millionen Alben verkauft, die in zwölf Ländern Gold-Status oder mehr haben. Sie hat auf fünf Kontinenten Konzerte vor mehr als einer Million Menschen gespielt und unermüdlich bewiesen, dass Musik grenzenlos ist. Die ersten vier Alben hatten unmittelbar Welttourneen zur Folge.

Dieses Mal konnte sie etwas durchatmen. Sie stellte die CD im Frühling des Lockdowns 2021 zusammen. Eine erzwungene, aber willkommene Einsamkeit, die eine Produktion mit authentischen Emotionen entstehen ließ, wie eine Serie von Bildern. Für das neue Album kollaborierte Zaz mit dem holländischen Produzenten Reyn. Sie nahmen sich die Zeit, jedem Song eine bestimmte Farbtönung zu verleihen, mit einer Stimme, die keiner Erklärung bedarf, so lebendig wie berührend, und immer mit richtigem Ton. Texte, die den Zuhörer direkt ansprechen, zugleich persönlich und intim für diese vollendete Interpretin.

Zaz bereitet sich für ihre kommende Tournee in diesem Gefühl vor, besucht die Länder der Welt und deren schönste Konzertsäle. Sie plant Auftritte in bewusst überschaubarer Dimension, direkt an den Besuchern – da passt das Gastspiel im Schlossgarten Schwetzingen geradezu perfekt dazu. Die Zuschauer werden dabei wieder einmal die einzigartige Persönlichkeit und das Universum von Zaz erleben, neue Facetten ihrer Kunst entdecken, ihrem Zauberbann erliegen und sich in ihre größten Hits verlieben wie „Je veux“, „On ira“, „Éblouie par la nuit“, „Que vendra“ und ihren neuesten Song „Imagine“.

