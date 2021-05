Ein Fundstück beweist es: Die heutigen Beschränkungen und Ausgangssperren während Corona hätten in früheren Zeiten nicht für besonderes Aufsehen gesorgt. Das zeigt ein Blick in das 17. und 18. Jahrhundert in Schwetzingen. Beispielsweise durfte damals während der Zeit des Gottesdiensts in Wirtschaften nicht gezecht werden. Ansonsten wurde der Gast mit drei und der Wirt obendrein mit vier Gulden belegt.

Wurde im Winter um 9 Uhr und sommers um 10 Uhr abends der Feierabend im Wirtshaus überschritten, so musste der „Übersitzer“ zwei und der Wirt vier Gulden Strafe blechen. Saß aber anstatt eines Bäuerleins oder Handwerkers gar ein Vorsteher über die Zeit am Maßkrug – also heutzutage ein leitender Angestellter –, so musste er doppelt so tief in den Beutel greifen.

Ledige Personen, die keinen eigenen Verdienst hatten, durften sich gar nicht in einem Wirtshaus aufhalten, geschweige denn Alkohol ausgeschenkt bekommen. Wer nach dem Wirtshaus oder nach Feierabend auf einer nächtlichen Schwärmerei ertappt wurde, musste einen Gulden und 30 Kreuzer berappen. Glaubte einer, im Wirtshaus besonders fluchen zu müssen, kam er um zwei Gulden Strafe nicht herum. Und beleidigte einer gar den Gemeindevorsteher, wurde er um satte drei Gulden erleichtert.

Nach Wirtshausschluss hatte übrigens der Nachtwächter im Dorfbereich das Sagen, der mit seinem ersten Feierabendruf die zehnte Abendstunde mit dem Singsang begann: „Zehn Gebote schärft Gott ein, ach lasst uns gehorsam seyn.“ Der Singsang anno 2021 möchte lauten: „Zehn Gebote schärft Gott ein – mögen die Beschränkungen bald zu Ende sein.“

