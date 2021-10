Zeit zum Feiern

Den nächsten Musik-Gottesdienst in der evangelischen Stadtkirche am Sonntag, 17. Oktober, 11 Uhr, gestaltet der Gospelchor mit. Es gibt nur begrenzt Plätze für die Besucher dieses Gottesdienstes.

Der Gospelchor wurde vor 25 Jahren gegründet und hätte normalerweise ein Jubiläumskonzert gegeben, das jedoch von Corona verhindert wurde – stattdessen wird nun mit vielen Songs und lebendiger Musik der Gottesdienst mitgestaltet. Klar, dass da die Band nicht fehlen darf. Es erklingen die Songs „In your Presence“, „Get together“, „Joyful Voices“, „Time to Celebration“, zwei Stücke aus der Latin-Jazz-Messe von Martin Völlinger mit einem Solo von Regina Martens, der Kanon „O Señor“ und zum Abschluss das Medley „Glad to be in the Service“ aus der Feder von Tore W. Aas mit der Solistin Beate Günther. Die Gemeinde wird ins Singen mit einbezogen. Die Leitung hat Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer.

Die Liturgie und Ansprache liegt in den Händen von Pfarrer Steffen Gross. In der Stadtkirche stehen bei Gottesdiensten nur begrenzt Plätze zur Verfügung. Im Gegensatz zu Konzerten in der Stadtkirche, bei denen die 3G-Regelung gilt, dürfen Gottesdienste ohne 3G-Nachweise besucht werden. Deswegen sind die Regeln strenger. „Die Vorgaben zu Abstand und Maskenpflicht sind zu beachten“, betonen die Veranstalter. zg