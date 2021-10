Im Walzwerk-Café gibt es am Freitag, 29. Oktober, eine kleine Zeitreise in die 1970er Jahre der Flower-Power-Ära, ein Muss für alle Fans dieser Zeit, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Kultband „The Doors“ befand sich damals auf ihrem Höhepunkt. Ihr Sound ist einzigartig. Rock, Blues, Psychedelic. Keyboarder Ray Manzarek und Gitarrist Robby Krieger prägen den Sound. So zerrissen wie die Gesellschaft ist auch ihr Sänger und Idol Jim Morrison. Er polarisiert, symbolisiert das Lebensgefühl der jungen Generation. Ausdruck der Zeit und doch zeitlos? Nach seinem tragischen Tod wird er zum „American Poet“ stilisiert werden.

„Doors Reloaded“ ist eine Doors Tribute Band aus Heidelberg, die in der klassischen Doors-Besetzung spielt. Das Repertoire ist so gestaltet, dass nicht nur Doors-Fans, sondern auch ein breites Publikum angesprochen wird. Durch ihre Authentizität sowohl im Sound als auch in der Bühnenshow bringen „Doors Reloaded“ das Lebensgefühl dieser Zeit auf die Bühne und nimmt das Publikum mit auf eine Zeitreise.

Teils originalgetreu, teils jedoch mit heutigen, eigenen Elementen und Improvisationen versehen, kreieren die Musiker einen eigenen psychedelischen Livesound. Keine bloße Theateraufführung, vielmehr ein Blick auf die 1960er/70er aus der heutigen Zeit. Beginn ist wie immer ab 21 Uhr bei freiem Eintritt. Für einen Einlass ist die 3G-Regelung zu beachten. zg

Info: Weitere Infos unter www. facebook.com/walzwerkcafe