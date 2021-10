Zeitreise in Schwetzingen: Straßenbahn bestimmt das Bild

Schwetzingen. Es erstaunt immer wieder, dass viele unserer Leser sich für die Zeitepisoden interessieren, als Straßenbahnen das hiesige Stadtbild noch bedeutend mitbestimmten. Die legendäre Linie 11 der Heidelberger Straßen- und Bergbahn AG (HSB) mit ihrer Endstation und dem Wendekreisel auf dem Schlossplatz ist dabei vielen noch ein lebendiger Begriff.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Sie war bis ins Jahr 1974 hinein in Betrieb. Seit dem Jahr 1927 knatterte und quietschte die auffallende hellblaue Tram durch die Carl-Theodorstraße, über die alte eiserne Eisenbahnbrücke hinweg nach Plankstadt, Eppelheim und Pfaffengrund bis zu ihrer Endstation am Bismarckplatz in Heidelberg. Eingestellt wurde der Betrieb im Jahr 1974 wegen lange Zeit ausbleibender Rentabilität. Der Grund: Seit dem Ende der 1960er Jahre nahm der Individualverkehr mit den Autos ständig zu, und die Fahrgäste wurden immer weniger. Vor wenigen Jahren gab es starke Bestrebungen und Planungen für eine Neubelebung der Straßenbahnverbindung Schwetzingen – Heidelberg. Sie scheiterten allerdings.

Dass Schwetzingen vor dem Zweiten Weltkrieg elf Jahre lang eine wahre „Straßenbahnhochburg“ mit zwei verschiedenen Tram-Abschnitten war, entzieht sich der Kenntnis vieler. In der Zeit von 1911 bis 1938 gab es nämlich noch eine weitere, separate Verbindung von Schwetzingen nach Ketsch. Diese führte entlang der Zähringer- und Friedrichstraße in die Carl-Theodor-Straße bis hin zur Endstation am Bahnhofsvorplatz. Fehlende Rentabilität war auch hier der Grund zur Schließung. Viele Fahrgäste aus Ketsch blieben aus, denn durch die damalige Erweiterung der Bahnstrecke Mannheim – Rheinau – Brühl nach Ketsch konnten sie direkt sowie kosten- und zeitsparender die Quadratestadt erreichen. Dass die Spargelstadt einmal wieder in den Genuss einer Straßenbahn kommt, ist sehr unwahrscheinlich. Ein kleiner Trost: Dafür ist der bereits genehmigte Fahrrad-Schnellweg nach Heidelberg nur noch eine Frage der Zeit rie

Mehr zum Thema Livemusik Zeitreise in die 1970er Jahre Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Führungen Oberbürgermeister überreicht Schwetzingens Gästeführern ihre Zertifikate Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Geschichte und Geschichten Die Braut aus der Ferne Mehr erfahren