Zeltlager in Oberfranken

Sechs lange Wochen Sommerferien und noch keine Idee, was tun? Wie wär’s mit einem Zeltlager? Vom 1. bis 12. August veranstaltet die Malteser Jugend Schwetzingen ein Zeltlager für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen acht und 15 Jahren bei Forchheim in Oberfranken. Der Jugendzeltplatz liegt zirka 20 Minuten Fußmarsch vom Ortskern entfernt.

Ob Lagerfeuer, Workshops oder großartige Ausflüge: Langeweile kommt hier nicht auf. Die Teilnahme am Zeltlager ist nur über den kompletten Zeitraum möglich.

Auf dem Gelände des Zeltplatzes befindet sich ein sanierter Massivbau mit neu umgebauten sanitären Anlagen, Toiletten und zwei behindertengerechten Dusch- und Toilettenräumen sowie einer Küche und einem Aufenthaltsraum. Die Kosten für diese Zeit belaufen sich auf 299 Euro pro Kind. Darin enthalten sind Hin- und Rückfahrt per Reisebus, die Unterbringung und Verpflegung sowie sämtliche Eintrittsgebühren bei Ausflügen. Die Teilnehmer benötigen nur noch ein kleines Taschengeld in Höhe von maximal 50 Euro für Einkäufe.

Unter www.malteser-schwetzingen.de in der Rubrik „Kinder & Jugendzeltlager“ gibt es das Anmeldeformular zum Herunterladen. Diese sollten dann an die auf der Rückseite genannte Adresse oder eingescannt per E-Mail an zeltlager.schwetzingen@malteser.org gesendet werden. Informationen können auch unter der Nummer 06202/58 73 683 erfragt werden. zg