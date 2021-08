Zeugen gesucht - Unbekannter beschädigt parkendes Auto

Ketsch. Ein Unbekannter hat am Donnerstagnachmittag ein in Ketsch parkendes Auto beschädigt und ist anschließend geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, stellte die Besitzerin den roten Nissan Micra gegen 15 Uhr in einer Parkbucht in der Bahnhofsanlage ab. Als sie nach rund einer halben Stunde zu ihrem Auto zurückkehrte, bemerkte sie auf der rechten Seite einen Streifschaden sowie Eindellungen an der vorderen rechten Tür. Die Polizei geht davon aus, dass der Unfallverursacher sich nach dem unglücklichen Ein- oder Ausparken unerlaubt vom Tatort entfernt hat. Zeugen werden daher gebeten, sich mit sachdienlichen Hinweisen bei der Polizei unter der Rufnummer 06202 61696 zu melden.

Ähnliches passierte einem Fahrzeughalter auf dem Parkplatz am Rathaus am Freitagvormittag. Dessen Auto war von etwa 7 bis 14 Uhr dort in einer Parkbucht abgestellt und wies bei der Rückkehr Beschädigungen an der gesamten hinteren Stoßstange sowie fremde Lackabtragungen auf. Auch hier sucht die Polizei nach Zeugen.