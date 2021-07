Wer vermisst einen Ziegensittich? Das fragt der Tierschutzverein Schwetzingen und Umgebung.

Der Vogel ist am 15. Juli ist in der Antonisstraße in Schwetzingen zugeflogen. Wer weiß, wo das Tier hingehört, der wendet sich an den Tierschutzverein Schwetzingen und Umgebung, Telefon 06202/2 94 83 oder 0173/45 40 254.