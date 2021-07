Schwetzingen. Wie der Tierschutzverein Schwetzingen und Umgebung mitteilt, ist am 15. Juli in der Antonisstrasse in Schwetzingen ein Ziegensittich zugeflogen.

Wer den kleinen Vogel kennt oder vermisst, kann sich an den Tierschutzverein Schwetzingen und Umgebung unter Telefon 06202/294 83 oder Mobil 0173/454 0254 wenden.