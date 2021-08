Zimmermann: „Linke Parteien verraten das Volk“

„Als Lifestyle-Linke“, so erklärte Pressereferent Dr. Gunter Zimmermann in einem Vortrag auf der Mitgliederversammlung der Initiative Aufbruch 2016, „bezeichnet Sahra Wagenknecht, die ehemalige stellvertretende Parteivorsitzende der Linken, in ihrem Buch ,Die Selbstgerechten’ jene Angehörigen der Ober- und akademischen Mittelschicht, für die nicht die Solidarität mit den unteren Schichten der Gesellschaft, sondern Fragen des Geschlechts, der Rasse und der sexuellen Orientierung im Mittelpunkt des politischen Interesses stehen.“ Mit dem Denken des erklärten Rassisten und Antisemiten Karl Marx, der den Klassenkampf als Zentrum der politischen Auseinandersetzung angesehen habe, hätten diese selbst ernannten Linken nach Ansicht Wagenknechts nichts zu tun. Sie halte es für den größten Fehler der traditionellen linken Parteien, dass die Lifestyle-Linken bei der SPD und den Linken den Ton angäben und die Agenda bestimmten, so Zimmermann weiter.

Wie sehr die traditionell linken Parteien sich von ihrer Wählerschaft und dem Volk entfernt hätten, zeige sich bei der Behandlung der „wichtigsten Probleme der gegenwärtigen Politik, der Frage der Migration und des politischen Islam“. Unkontrollierte Zuwanderung und offene Grenzen seien in der Geschichte immer ein bevorzugtes Mittel der Unternehmerschaft gewesen, um die einheimische Arbeiterschaft der Konkurrenz durch billige Arbeitskräfte auszusetzen und die Lohnkosten zu drücken. Selbstbewusste Gewerkschaften hätten daher immer auf geschlossene, durch den Nationalstaat gesicherte Grenzen bestanden, um für ihre einheimischen, deutschen Mitglieder höhere Löhne und bessere Arbeitsbedingungen durchzusetzen. Dass diese politische Zielsetzung bei den heutigen Linken keine Rolle mehr spiele, mache nur eins offenbar: den übermächtigen Einfluss, den die mit einer neuen Oligarchie verbündeten Lifestyle-Linken inzwischen erreicht hätten.

Schwieriger sei es laut Wagenknecht zu verstehen, weshalb dem politischen Islam und dem Islamismus von den Lifestyle-Linken kein energischer Widerstand entgegengesetzt werde, obwohl diese politische Richtung in den (angeblich) zentralen Fragen des Geschlechts, der Rasse und der sexuellen Orientierung allem widerspräche, was Lifestyle-Linke als wesentliches Anliegen betrachteten. Ein Skandal sei es nach der traditionell linken Politikerin, dass in der Bundesrepublik islamische Organisationen, die Rechtsstaat, Demokratie und Menschenrechte ablehnten und die Integration der Muslime in die deutsche Gesellschaft mit allen Mitteln verhindern wollten, nicht nur geduldet, sondern von Bundes- und Landesregierungen noch unterstützt würden.

Soziale Durchlässigkeit verspielt

Für eine traditionell linke Partei könne es nur heißen, dass derjenige, der sich nicht in die deutsche Gesellschaft integrieren wolle, in ihr nichts zu suchen habe. Die Frage, warum Lifestyle-Linke die Entstehung und Entwicklung von Parallel-Kulturen begrüßten, sei aus der Intention zu erklären, dass die erwünschten billigen Arbeitskräfte nicht verärgert und verstimmt werden sollten“, so zitiert Zimmermann weiter aus dem Buch.

Nach Wagenknecht diene das Bildungswesen der Bundesrepublik, in dem der Leistungsgedanke verabschiedet worden sei, nicht mehr der sozialen Durchlässigkeit und der Möglichkeit für Schüler aus unteren Schichten, sozial aufzusteigen und bessere Positionen als ihre Eltern zu erringen, sondern allein der Abschottung nach unten. Dies sei das gravierendste Beispiel für den Neo-Feudalismus, der im Denken der Lifestyle-Linken verankert sei. zg