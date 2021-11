Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel Zonta - Volkshochschule und evangelische Stadtkirche leuchten zum „Tag gegen Gewalt an Frauen“ Zonta-Club Schwetzingen erinnert an den „Tag gegen Gewalt an Frauen“

Gemeinsam gegen die Gewalt an Frauen Sarah Emmerich (v. l.), Kerstin Henky, Renate Schellenberg, Anne Vorderwülbecke, Angela Bräunig, Petra Presser, Caroly Czyzewski und Christine Loelgen vor der erleuchteten Volkshochschule. © montalbano