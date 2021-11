Zonta Club Schwetzingen organisiert Wohltätigkeitsbasar im Lutherhaus

„ Es gibt nichts Zeitgemäßeres als Secondhand“ unter diesem Motto sammelt, sichtet und sortiert der Zonta Club Schwetzingen seit Wochen Kleider für Damen und Kinder, Schuhe, Accessoires, Bücher, Spielsachen, Haushaltgegenstände und vieles mehr. Alles wird zu günstigen Preisen am Samstag, 4. Dezember, im Lutherhaus auf den Kleinen Planken von 10 bis 17 Uhr zum Kauf angeboten. „Es lohnt sich auf jeden Fall vorbeizuschauen und wir freuen uns unseren Stammgästen und allen Besucherinnen die Möglichkeit zu bieten, in Ruhe auszusuchen, anzuprobieren und zu kaufen“, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Erlös fließt in das Projekt „Altersarmut und Frauen“, das der Zonta Club bereits vor vielen Jahren mit der Diakonie in Schwetzingen initiiert hat. Oberbürgermeister Dr. René Pöltl hat auch dieses Jahr die Schirmherrschaft für den Basar übernommen.

Laut einer Branchenumfrage aus 2020 kaufe fast ein Drittel der Deutschen regelmäßig Secondhand-Kleidung. Mittlerweile sei die Mode zu einem der größten Umweltverschmutzer des Planeten geworden. Sie produziere Synthetikfasern, die sich kaum abbauen lassen, sie beute Böden aus, weil zu viel Baumwolle angepflanzt wird. Färbemittel und Gerbsäuren schädigen die Gewässer. Wolle, Felle und Leder stammen aus Massentierhaltung. Dazu komme der Energieverbrauch der Schiffe, die Container für Container aus Asien herschippern, und natürlich die Ausbeutung der Arbeitskräfte – vorwiegend Frauen und Mädchen.

Fazit: Für die Umwelt sei das beste neue Kleid einfach gar kein neues Kleid. Jede Spende ist willkommen unter IBAN DE86 5479 0000 0024 7901 00. zg

