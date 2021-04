Das ist doch ein schönes Ergebnis in schwierigen Zeiten: 2125 Euro haben die Zonta-Damen kurz vor Ostern an „Appel & Ei“ überwiesen. „Wir haben als Club in diesem Corona-Jahr auf manches Treffen und gemeinsame Essen verzichten müssen“, berichtet Christiane Loelgen, die Präsidentin des Zonta-Clubs Schwetzingen. „Das eingesparte Geld möchten wir nicht für uns behalten, sondern anderen zukommen lassen, die es gut gebrauchen können.“

AdUnit urban-intext1

Wie allen Service-Organisationen fällt es auch dem Zonta-Club Schwetzingen schwer, in diesen Zeiten Gelder für soziale Projekte zu akquirieren. Trotz aller Schwierigkeiten konnten aber kurz vor Weihnachten 2000 Euro an die Diakonie für das Projekt „Altersarmut und Frauen“ und 1000 Euro an das Generationenbüro der Stadt überwiesen werden.

Auch wurden vor einem Jahr 500 Euro an Professorin Yen von der Gewaltambulanz in Heidelberg übergeben – anlässlich eines Vortrages hier in Schwetzingen, über den auch in dieser Zeitung berichtet wurde. An die Preisträgerinnen des „Young Woman in Public Affairs Award“ gingen im Mai 2020 weitere 600 Euro.

Mehr zum Thema Oftersheim Mädchen und Jungen des Peter-Gieser-Kindergartens packen Lebensmittel Mehr erfahren Die Linke Soziale Aktion als Zeichen Mehr erfahren Schwetzinger Zeitung Plus-Artikel SPD Kisten für die Tafel Mehr erfahren

Die Planungen für den in der Bevölkerung geschätzten Zonta-Weihnachtsbasar laufen bereits auf vollen Touren. Der Basar soll Anfang Dezember 2021 im Lutherhaus stattfinden. Die Organisatorinnen hoffen, dass diese nachhaltige, voll im Trend stehende Verkaufsveranstaltung dann ohne große Schwierigkeiten durchgeführt werden kann.

AdUnit urban-intext2