Zu ABBA werden die Stöcke geschwungen

So kann es weitergehen: Als der Mannheimer Maimarkt endlich wieder möglich gemacht wurde, bekam der Budo-Club Schwetzingen unverzüglich eine Einladung vom Soccer Center in Ludwigshafen. Natürlich haben die Clubverantwortlichen sehr gerne zugesagt und sofort gingen die „Spezial-Trainingseinheiten“ in Karate und Ka-Chi in die entscheidenden Phasen. Immerhin mussten die Vereinsmitglieder wie so viele andere Clubs auch in den vergangenen zwei Jahren auf teilweise Training und erst recht auf öffentliche Auftritte beziehungsweise Wettkämpfe verzichten.

In diesem Jahr sollte die Musik von ABBA die Choreographie unterstreichen, schreibt der Budo-Club in einer Pressemitteilung. Der Kampfsportnachwuchs des Schwetzinger Vereins betrat mit den Karateanzügen, bunten T-Shirts, Schlaghosen und noch bunteren Hüten die Arena. Mit gut 40 Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen zeigten die Formationen, dass die Pandemie in den Abteilungen nicht für Stillstand sorgte.

Die Mitglieder des Budo-Clubs Schwetzingen zeigen im Soccer Center beim Maimarkt ihr Können. © Budo-Club

Erstmals waren auch die Karateka des SV Käfertal mit von der Partie und zeigten ebenfalls ihr Können. Trainiert werden auch sie vom Schwetzinger Erfolgstrainer Rafael Carrera. Federführend für alle Auftritte, die musikalische Auswahl sowie die Choreographie war Petra Carrera, die selbst die Ka-Chi-Abteilung trainiert und auch das Karatetraining in allen Alters- und Gürtelklassen tatkräftig unterstützt.

Nach den Klängen von ABBA zeigten die Karateka Auszüge und Showelemente aus der Team-Kata und dass sie ebenso gut wie mit dem eigenen Körper, auch mit Stöcken (Bo) und Holzschwertern umzugehen wissen. Das Maimarkt-Publikum zeigte sich begeistert und es gab in dieser einen Stunde Vorführung mehrfach Zwischenapplaus von den vielen Zuschauern.

Die Sonne lachte vom Himmel, das Publikum und alle Beteiligten waren mehr als zufrieden, dass die sportliche Normalität endlich wieder Einzug hält. Die Mitglieder des Budo-Clubs genossen diesen Auftritt in vollen Zügen. ako