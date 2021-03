Die Deutsche Reiterliche Vereinigung hat mitgeteilt, dass es vielen Reitvereinen, -ställen und -schulen wegen des langen Lockdowns nicht gut geht (wir berichteten). Auch eine Umfrage in Baden-Württemberg ergab zum Teil sorgenvolle Reaktionen. Deshalb haben wir beim Schwetzinger Reiterverein nachgefragt, wie er bislang durch die Krise gekommen ist. Das Ergebnis: besser, als zu befürchten war. Und das, obwohl das große Turnier ausgefallen ist und viele Investitionen wegen Reparaturarbeiten getätigt werden mussten. Jetzt, wo sich die Reitsportler dank der Lockerungen auf eine Wiederaufnahme des Betriebs vorbereiten können, kommt mit dem für Pferde äußerst gefährlichen Herpesvirus aber der nächste Tiefschlag auf die Schwetzinger zu.

Äußerst ungewöhnlich verlief das erste Dreivierteljahr mit Corona für das neue Vorstandsteam des Reitervereins um den Vorsitzenden Dr. Stefan Schwab. Denn sie sind mitten in der ersten Corona-Phase ins Amt gekommen und haben seither quasi nur Krisenmodus erlebt - mit einer phasenweisen Lockerung im Sommer. „Der erste Lockdown hat uns hart getroffen“, blickt Schwab zurück, der als einziger im Quintett dem Vorstand vorher angehörte.

Viele Investitionen

Diverse Erhaltungsinvestitionen seien begonnen gewesen und mussten zu Ende gebracht werden. Dazu haben unvorhergesehene Reparaturen unser finanzielles Budget stark beansprucht“, berichtet Rico Marko, der für die Finanzen zuständig ist. Unter anderem ging die Steuerung der Führanlage kaputt, die Haferquetsche gab ihren Geist auf, ein Stromkasten musste ersetzt und der Traktor repariert werden. Zu allem Übel gab es noch einen Wasserschaden. Zudem verließen einige Einsteller den Verein und haben sich günstigere Alternativen gesucht, berichtet Schwab: „Sie haben gleichzeitig auch in Kauf genommen, auf die tolle Infrastruktur unserer Anlage mit Koppeln, Reithalle, Reitplatz, Führanlage und Waldwegen zu verzichten.“

Jedenfalls konnten die Fixkosten nicht so schnell heruntergefahren werden, wie die Einnahmen wegbrachen. Zumal das große Reitturnier, das sich über die Region hinaus großer Beliebtheit erfreut und stets einen substanziellen Betrag in die Kasse brachte, abgesagt werden musste. Das sei immer eine gute Rücklage für notwendige Investitionen gewesen, berichtet der zweite Vorsitzende Peter Weidner. Schließlich musste auch die Gaststätte „Reiterstübchen“ schließen. „All das zusammen brachte unseren Verein schon in eine existenzbedrohende Situation“, blickt Dr. Stefan Schwab zurück.

Dafür, dass es letztlich nicht so gekommen ist, waren viele Faktoren verantwortlich. Zum Beispiel die Hilfen des badischen Sportbunds und der Stadt, wie Rico Marko berichtet. Zudem eine eiserne Ausgabendisziplin, ergänzt Dr, Schwab. Auch hätten einige Sponsoren des Turniers trotz der Absage ihre Zuwendung überwiesen. „Die haben uns nicht im Stich gelassen, vielen Dank dafür“, freut sich Rico Marko, der auch auf die Spende eines Defibrillators durch die Familie von Dr. Thilo Freudenberger verweist. Zudem hatten verschiedene befreundete Handwerker quasi „fer umme“ ihre Leistungen erbracht. Etwa die Firmen Zweik, Engelhardt und Rieger.

Die temporäre Reduktion der Pferdepfleger von zwei auf eins, die Verschiebung von nicht zwingend notwendigen Investitionen und die Vermietung von Dachflächen des Stallgebäudes für eine Photovoltaik-anlage waren weitere Maßnahmen. Sehr geholfen hat, dass die leer stehenden Plätze für Einstellpferde dank guter Netzwerke der Vorstandsmitglieder schnell wieder besetzt werden konnten - bei 41 Pferden eine wichtige Einnahmequelle.

Unterstützung schweißt zusammen

Am meisten gefreut hat sich die neue Vereinsführung aber über die Loyalität und die Unterstützung der Mitglieder. Denn die vielen Arbeitseinsätze hätten nicht nur Kosten gespart, sondern auch den Zusammenhalt gestärkt, sagt Corinna Lauke: „Dank an alle, die sich hier mit viel Zeit und Einsatz eingebracht haben.“ Auch beim Koppeldienst oder dem Ausmisten halfen viele der 100 Mitglieder, die auch die Fassaden gesäubert und neu gestrichen haben die Anlage auf Vordermann gebracht und Bewegungsmelder (auch zum Schutz vor sogenannten „Pferderippern“) installiert haben. Ein gemeinsames Grillfest zum Abschluss ist Lauke noch positiv in Erinnerung.

Dabei mussten Mitglieder im vergangenen Jahr sehr viel Disziplin beweisen, galt es doch die Vorschriften zu beachten und doch die Pflege ihrer Pferde nicht zu vernachlässigen. Erste Maßnahme war, die Anlage für Nichtmitglieder zu sperren. „Das war für die Kinder schlimm, die immer gerne zu uns kommen“, weiß Ramona Fellhauer. Auch während unseres Gesprächs tauchen immer kleine Zaungäste auf, die sehnsüchtig über den Zaun blicken. „Das tut uns auch weh“, sagt Schwab.

Aber es galt eben, die maximale Personenzahl auf der Anlage zu reduzieren, die Präsenz zu dokumentieren, die Abstandsregeln einzuhalten und zu kontrollieren. So gab es auch keine der gewohnten Besuche von anderen Reitern zwecks Training auf der vor allem von Peter Weidner gut gepflegten Anlage.

Weil ja die Pferde trotzdem bewegt werden mussten, war ein akribisch geführter Belegungsplan für Reithalle und Freiplätze notwendig, berichtet Corinna Lauke. „Maximal acht Leute gleichzeitig auf dem Hauptplatz und vier auf dem Nebenplatz“, ergänzt Ramona Fellhauer. Zudem nutzen die Mitglieder verstärkt die Reitwege im Wald. „Sorry, wenn es dabei ab und zu zu Verunreinigungen der Wege kam“, entschuldigt sich Vorsitzender Schwab nachträglich. Ganz besonders angespannt sei die Lage während der Frostphase gewesen, erinnert sich Ramona Fellhauer. Denn in die Halle durften nur vier Leute gleichzeitig: „Das war schon ein Problem.“

Hoffnung aufs Turnier

Jetzt blicken die fünf Vorstandsmitglieder hoffnungsfroh in die Zukunft, da ja die neuen Verordnungen eine Wiederaufnahme des lange verbotenen Reitunterrichts und des Trainings in Aussicht stellen. Und nachdem ein geplantes Ersatzturnier im Herbst abgesagt werden musste, ruht die Hoffnung auf der Austragung des Springturniers im Sommer. „Wir hoffen, dass es stattfinden kann“, sagt die erfahrene Wettkampfreiterin Ramona Fellhauer. Doch seit einigen Tagen hängt das nächste Damoklesschwert über dem Reitsport - die in Spanien aufgetretene neue Variante des für Pferde so gefährlichen Herpesvirus. „Jetzt sind erst einmal wieder alle Turnierveranstaltungen abgesagt“, erklärt Fellhauer. Zudem musste der Reiterverein als Vorsichtsmaßnahme zwei Quarantäneboxen anschaffen. „Auch wieder eine fünfstellige Investition“, erklärt Dr. Schwab, der aber seinen Optimismus nicht verloren hat: „Corona hat uns viel abverlangt, uns aber auch als Verein mit den Mitgliedern zusammengeschweißt. Wir stehen das gemeinsam durch, schauen positiv in die Zukunft und freuen uns, bald wieder viele Gäste auf unserer Anlage begrüßen zu dürfen.“ Peter Weidner ergänzt die Bilanz des ersten gemeinsamen Vorstandsjahres: „Es macht richtig Spaß - trotz Corona.“

