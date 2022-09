Zu nass – zu trocken?

Im Vortrag von Uwe Heidenreich am Montag, 19. September, 19 bis 20.30 Uhr, in der Volkshochschule geht es um Ansätze für ein nachhaltiges Wassermanagement in der Region.

Seit im Sommer 2021 der Kriegbach bei Altlußheim trocken fiel und das Hochwasser in Hockenheim die Brücken knapp verfehlte, sei deutlich geworden, dass dem Wasserhaushalt mehr Aufmerksamkeit entgegengebracht werden sollte. So heißt es in einer Pressemitteilung. Dabei spielen Renaturierungsmaßnahmen ebenso eine Rolle wie der Hochwasserschutz oder der Umgang mit Trockenheit durch den Klimawandel. Denn in Zukunft wird nicht nur mit Hitze bedingtem Trockenstress, sondern auch mit deutlich mehr Starkregenereignissen zu rechnen sein.

Der Kriegbach und das Hochwasserschutz- und Ökologieprojekt am Kraichbach, der Leimbach und der Hockenheimer Rheinbogen mit seinem einzigartigen Grabensystem bieten reichlich Anschauungsmaterial für diese Problematik. Wie lässt sich daraus ein nachhaltiges Wassermanagement in der Region ableiten? zg