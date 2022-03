Zu seinem Fehler stehen

Unfallflucht wird leicht als Kavaliersdelikt abgetan. Dass es dies nicht ist, wissen alle, die davon schon einmal betroffen waren. Allerdings dient die Strafvorschrift nicht der Sicherheit im Straßenverkehr oder der Strafverfolgung an sich, sondern vielmehr dem Schutz privater Interessen und der Klärung von Schadensersatzansprüchen. Im vorliegenden Fall wurde ein Schaden, immerhin in Höhe von zirka 3000 Euro verursacht. Dieser ging zulasten der Gemeinde Altlußheim und damit der Allgemeinheit, also dem Steuerzahler. Heißt also: In diesem Fall sind die Leidtragende die Bürger und Steuerzahler der Gemeinde.

Darüber hinaus kann dies aber jeden von uns auch ganz persönlich treffen. Es mag ja sein, dass sich der Unfallverursacher und sein Umfeld besonders clever vorkommen. Zumindest lässt sich das aus dem Verhalten des freigesprochenen Angeklagten schließen. Soziales Verhalten sieht so aber nicht aus.

Wie anders dagegen das Verhalten des Zeugen. Hinschauen statt wegschauen, Verantwortung übernehmen, statt sich aus dem Staub machen. Deutlicher können Unterschiede im menschlichen Miteinander nicht sein. Es bleibt zu hoffen, dass seine besondere Aufmerksamkeit und Mitwirkung letztendlich doch noch zur Ermittlung des Verantwortlichen führen.

Der Unfallfahrer sollte sich sein weiteres Verhalten nochmals sehr gut überlegen. Das freiwillige Eintreten für einen Fehler kommt allemal besser an, als nachträgliche Ermittlungen durch die Polizei.