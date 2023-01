Zugen Jehovas in Schwetzingen gedenken Opfer des Nationalsozialismus

Schwetzingen. „Jehovas Zeugen wurden bereits ab 1933 von den Nationalsozialisten mit unnachsichtiger Härte verfolgt“, heißt es in einer Pressemitteilung der Religionsgemeinschaft. „Sie gehören zu den eher unbekannten Widerständlern einer menschenverachtenden Ideologie.“ Obwohl Jehovas Zeugen schon immer politisch neutral waren und damit objektiv betrachtet für keine Regierung eine Gefahr darstellen, seien sie oft Zielscheibe totalitärer Regime gewesen. Von den heute geschätzten 25 000 Zeugen Jehovas, die damals in Deutschland lebten, wurde fast jeder zweite von den Nationalsozialisten verfolgt. Insgesamt kamen europaweit rund 1800 ums Leben.

„Da Jehovas Zeugen sämtliche politisch motivierten Aktionen ablehnten, darunter auch den Hitlergruß, gerieten sie schnell ins Visier der Gestapo. Sie verweigerten bedingungslos menschenverachtende Hasstaten gegen ihre Mitmenschen, die in dieser Zeit besonders gegen Juden an der Tagesordnung waren. Auch gegen das staatliche Verbot ihrer Religionsausübung, das schon 1933 verhängt wurde, widersetzten sie sich. Brutale Hausdurchsuchungen, Schikanen sowie grausame Verhöre in den Einrichtungen der Gestapo wurden für sie bald alltäglich. Viele verloren ihre Arbeit, etwa 9000 wurden inhaftiert. Tatsächlich gehörten die Bibelforscher, wie Jehovas Zeugen damals genannt wurden, zu den ersten Häftlingen, die in den Konzentrationslagern ankamen. Auch vor den Kindern der Zeugen Jehovas machten die Nationalsozialisten keinen Halt: Viele wurden von der Schule verwiesen. Manchen Eltern entzog man das Sorgerecht für ihre Kinder, um sie in regimetreuen Familien großzuziehen“, heißt es weiter.

„Die Schuhe blieben“ An diesem Freitag, 27. Januar, dem Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust und dem Nationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus , findet an der zentralen Gedenkstätte für die Opfer des Nationalsozialismus zwischen Hotel Adler-Post und Rathaus um 17 Uhr die Gedenkveranstaltung der Stadt Schwetzingen statt.

Dieses Mal werden Schüler des Hebel-Gymnasiums die Gedenkfeier mit dem Beitrag „Die Schuhe blieben – Erinnerungen an einstige Schüler" in Form einer symbolischen Aktion begleiten, heißt es in der Pressemitteilung.

Oberbürgermeister Dr. René Pöltl wird Worte des Gedenkens sprechen und einen Kranz niederlegen. Die Bevölkerung ist dazu eingeladen.

Ab 1939 kam es für Jehovas Zeugen noch schlimmer. Da sie bedingungslos den Wehrdienst aus Gewissensgründen verweigerten, wurde an ihnen ein Exempel statuiert: 337 wurden wegen „Wehrdienstverweigerung“ zum Tod verurteilt, davon 282 hingerichtet.

Ein Beispiel hierfür ist Wilhelm Kusserow, den am 27. April 1940 in Münster ein Exekutionskommando hinrichtete. Sein Pflichtverteidiger Dr. Rohr schrieb später der Familie, dass der Vorsitzende des Gerichts versuchte, Wilhelm mit Bibelstellen zu beweisen, dass er „recht tue, sein Vaterland mit der Waffe zu verteidigen“. Aber die Bibelstellen, die Wilhelm ihm entgegenhielt, seien „so gewaltig gewesen, dass sich der Richter nicht mehr an das Thema heranwagte“ und ihn schließlich zum Tode verurteilte. Dr. Rohr, der ihn bis zum Schießort führte, berichtete weiter, dass Wilhelm seinen letzten Wunsch an die Urteilsvollstrecker richtete: „Zielt gut!“

An diesem Freitag, 27. Januar, wird der Opfer des Nationalsozialismus gedacht. „Es ist eine wichtige Erinnerung, da Antisemitismus sowie Hass und Diskriminierung gegen religiöse Minderheiten leider nicht mit dem NS-Regime untergingen“, so Jehovas Zeugen. „In der DDR sowie in der gesamten Sowjetunion wurden Jehovas Zeugen auch nach 1945 weiter verfolgt. Tatsächlich sind sie seit 2017 in Russland wieder verboten; 104 sitzen dort derzeit aufgrund ihrer Religionsausübung Haftstrafen ab. Auch in unserem unmittelbaren europäischen Umfeld gibt es leider wieder diskriminierende Strömungen, die gegen Jehovas Zeugen vorgehen. Der heutige Gedenktag stellt ein besonderes Mahnmal gegen diese Art religiöser Intoleranz dar und sollte jeden an die Inschrift des Monuments der KZ-Gedenkstätte Dachau erinnern: ,Nie wieder!‘“