„Zukunftswerkstatt für Schwetzingen“: Klausurtagung der Schwetzinger CDU

Schwetzingen. Die Mitglieder des Schwetzinger CDU-Ortsverbandes begaben sich in Klausur: Unter dem Motto „Zukunftswerkstatt für Schwetzingen“ waren auch interessierte Bürgerinnen und Bürger eingeladen, sich an diesem Vormittag im Schlossgartenrestaurant „Blaues Loch“ zu beteiligen und ihre Vorstellungen einzubringen. Das Angebot wurde von der Bevölkerung jedoch nicht so stark angenommen, wie man das eventuell erhoffen konnte, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Was bewegt Sie in Schwetzingen? Kommen Sie sehr gerne auf uns zu und sagen Sie es uns“, mit diesem Statement hält der Stadtverbandsvorsitzende Nils Melkus die Einladung weiterhin offen und begrüßt herzlich jede interessante Idee, die an den Stadtverband herangetragen wird. In fünf Themenkomplexen begaben sich die entsprechenden Arbeitsgruppen nach einleitenden Worten von Melkus und CDU-Fraktionsvorsitzende Sarina Klein zusammen und besprachen und diskutierten Ideen und Anregungen.

Klein führte durch die Arbeitsgruppe „Stadt der Generationen“. Hier arbeitete Luisa Rudnik als Vorsitzende der Frauenunion erste Ergebnisse aus dem Workshop „frauenfreundliches Schwetzingen“ ein. So wurde zum Beispiel über Wickeltische in neutralen Räumlichkeiten, ein Haus für alle Generationen oder die Spielplatzsituation diskutiert.

Stadtrat Ulrich Renkert leitete die Themengruppe Finanzen und Wirtschaft an, wo er tatkräftige Unterstützung vom ehemaligen Schwetzinger Oberbürgermeister und Finanzminister Gerhard Stratthaus erhielt. Insbesondere die Angebote rund um Kinderbetreuung und Ganztagsgrundschulen bearbeiteten Stadträtin Susanne Bertrand-Baumann in ihrer Arbeitsgruppe „Bildung“. Die Stadträte Dr Horst Herrmann und Rita Erny kümmerten sich in Ihrer Gruppe „Soziales und Bauen“ um Fragen rund um Wohnen, Inklusion, Gesundheit und Pflege. In der fünften Arbeitsgruppe moderierte Stadtrat Markus Bürger zu den Themen Verkehr, Infrastruktur, Energie und Klima.

Erste Ergebnisse kamen bereits aus der Gruppe Verkehr und Infrastruktur. So werde sich die CDU unter anderem dafür einsetzen, dass die östliche Kreuzung auf der Carl-Theodor-Brücke ebenfalls als Kreisel ausgeführt wird. Außerdem soll der Gedanke, die beiden Kreuzungen an der Mannheimer Landstraße (Friedhof und Friedrichsfelder Landstraße) ebenfalls als Kreisverkehre anzulegen, weiterverfolgt werden.

Als Schildbürgerstreich bewerteten die Anwesenden die Tatsache, dass die Unterführung am neuen Bahnhalt im Hirschacker keinen direkten Zugang zum Wald erlaubt. Auf der einen Seite werde über eine repräsentative Bahnquerung im Neubaugebiet Schwetzinger Höfe – die von den Schwetzinger Christdemokraten an sich befürwortet wird – nachgedacht, auf der anderen Seite stehe man in der Unterführung im Hirschacker und blicke auf Brusthöhe in den Wald, der von einem Geländer abgeschottet wird. Im Fernsehen würde diese Tatsache als „Irrsinn der Woche“ durchgehen, hieß es. Die Gründe seien hinreichend bekannt, jedoch solle nun dringend eine Lösung gefunden und umgesetzt werden.

Klausurtagung der Schwetzinger CDU: Die „Lücke“ im ÖPNV

Belächelt wurde schließlich die „Lücke“ auf der Brühler Landstraße, die sich dem ÖPNV-Nutzer bei den je kostenlosen Ortsbussen in Schwetzingen und Brühl bietet. Diese „Lücke“ sei sicher nicht der fürsorglichen Absicht beider Kommunalverwaltungen geschuldet, den Nutzer hier zu einem Spaziergang und somit zu einer kleinen Fitnesseinheit anzuregen. Es handle sich offensichtlich vielmehr um fehlende interkommunale Absprachen, die es künftig zu verbessern gelt.

Sämtliche Ergebnisse aus den Arbeitsgruppen werden sich nach weiteren Diskussionsrunden dann im Kommunalwahlkampfprogramm der CDU 2024 wiederfinden.