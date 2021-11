Zum Geburtstag gibt’s bei „Herzstück“ eine Tombola

Seit einem Jahr ist Natalia Aiello mit ihrem Geschäft „Herzstück – das schöne Leben“ in Schwetzingen. In dem Laden in der Carl-Theodor-Straße 29 wird deshalb am Samstag gefeiert. Wie bei der Eröffnung lockt erneut eine Tombola mit über 50 Preisen, darunter drei Einkaufsgutscheine im Wert von 25, 50 und 100 Euro sowie viele Sachpreise. Pro 10 Euro Einkaufswert gibt es ein Los dazu.

„Das Herzstück hat alles, was das Herz begehrt“, meint die Inhaberin, die mit dem Umzug von Hockenheim in die Spargelstadt nicht nur die Ladenfläche, sondern auch das erlesene Sortiment vergrößert hat. In dem Geschäft mit seinem außergewöhnlichen Flair und seiner hochwertigen Kombination von besonders schönen Stücken sticht derzeit das Angebot an weihnachtlichen Dekoartikeln ins Auge.

Außergewöhnliches ist Trumpf

Inhaberin Natalia Aiello (vorne links) und ihre Mitarbeiterinnen Astrid Steck (hinten links) und Silke Hartmann sowie Jutta Hartlieb (vorne rechts) freuen sich am Samstag im „Herzstück – das schöne Leben“ auf viele Kunden. © Widdrat

Kunden finden hier stets zur Jahreszeit passende Dekoartikel, ebenso wie Geschirr, Geschenkideen, Schmuck, Lederartikel, Kleidung und Süßigkeiten. Vor allem im Bereich Schmuck ist das „Herzstück“ gut aufgestellt. Es gibt verschiedene Kollektionen einer dänischen Designerin sowie Perlenschmuck. Eine wunderbare Auswahl geschmackvoller Accessoires dient zum Verschönern der eigenen vier Wände – hier greift das Motto „Das schöne Leben“ besonders gut.

Wer auf der Suche ist nach saisonalen Dekorationen, exquisitem Schmuck, modischen Wohnaccessoires aus Skandinavien und Holland sowie außergewöhnlichen Geschenken, sollte unbedingt möglichst bald in dem von erlesener Vielfalt geprägten Ladengeschäft reinschauen. Hier locken immer die neuesten Trends.

Es lohnt sich immer, nicht nur wenn das Einjährige gefeiert wird. Geöffnet ist an diesem Samstag bis 16 Uhr. Die Kunden dürfen sich zum Geburtstag auf ein Gläschen Sekt freuen.