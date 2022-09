Rhein-Neckar. Zu Wochenbeginn ist es am Montag in der Metropolregion zunächst meist bewölkt. Im Tagesverlauf dann von Südwesten her zunehmende Sonnenanteile. Örtlich wenige Schauer, ansonsten überwiegend trocken. Die Tageshöchstwerte erreichen um die 17 Grad.

