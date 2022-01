Rhein-Neckar. Am Mittwochvormittag gibt es in der Metropolregion meist noch Niederschläge, teils auch in Form von Schneeregen oder Schneeschauern, im weiteren Tagesverlauf zeigt sich dann auch die Sonne. Meist aber viele Wolken, es bleibt dann aber meist trocken. Die Tageshöchstwerte erreichen um die 8 Grad. Dazu weht ein böiger Wind.

