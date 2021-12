Zurzeit zählt jede Spende besonders

Täglich werden für Patienten in Deutschland bis zu 15 000 Blutkonserven benötigt. Der Blutspendedienst des Deutschen Roten Kreuzesruft daher dringend zur Unterstützung seiner Arbeit auf.

Eine ausreichende Anzahl an Blutspenden sei für die Heilung und Lebensrettung das wichtigste Kriterium, heißt es in einer Pressemitteilung. Unfallopfer, Patienten mit Krebs beziehungsweise schweren Erkrankungen, werdende Mütter, Neugeborene – die Liste der Menschen, die auf Blutspenden angewiesen sind, sei schier unendlich, heißt es seitens des DRK. Bedingt durch die kurze Haltbarkeit bestimmter Blutbestandteile werde kontinuierlich Nachschub an Blutspenden benötigt. Das sei in der Erkältungszeit allerdings besonders schwierig.

Der DRK-Blutspendedienst bittet daher dringend alle gesunden Erwachsenen zu einer Blutspende am Mittwoch, 8. Dezember, von 14.30 bis 19.30 Uhr im Lutherhaus, Mannheimer Straße. Terminvereinbarung sind unter www.terminreservierung.blutspende.de erforderlich, um Wartezeiten zu vermeiden. Es ist neben einem tagesaktuellen Corona-Test ein Impf- oder Genesenen-nachweis vorzulegen. zg