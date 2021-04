Eine tolle Aktion! Die Stadt hat große grüne Blechtonnen aufgestellt – für Müll. Darauf prangt ein Schild: „Ich hoffe, Dein Eis hat geschmeckt. Ich freue mich jetzt auf den Eisbecher! Danke, dass meine Stadt und Umwelt sauber bleiben!“

Damit schafft die Kommune einen Anreiz, Speisebehälter, die es verstärkt in der Corona-Zeit zum Mitnehmen gibt, in dafür vorgesehene Container – im Volksmund Mülleimer genannt – zu werfen. Frei nach dem Motto: Je mehr Angebote für die Müllentsorgung desto höher die Wahrscheinlichkeit, dass selbige genutzt werden. Das hoffen sicherlich nicht nur die Initiatoren. Denn was gibt es Schöneres, als saubere Gemeinden?

Nach den ersten wärmeren Tagen in diesem Jahr war zu beobachten, dass vermehrt Pappbecher, in denen sich nachweislich Eiskugeln befanden, willenlos im innerstädtischen Bereich abgestellt worden sind – etwa auf Vorsprüngen von Schaufenstern, in Hauseingängen oder einfach auf Mauern. Kurios: Häufig befinden sich installierte Mülleimer nicht unweit dieser Abstellplätze. Mit den grün gestrichenen Tonnen werden nun zusätzliche Müllentsorgungsmöglichkeiten angeboten, die hoffentlich genutzt werden. kaba