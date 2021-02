Der fünfte Online-Stammtisch des AfD-Kreisverbands Rhein-Neckar hatte die Energiepolitik zum Thema. Die Referenten kamen diesmal aus dem Kreisverband selbst: Dr. Andreas Geisenheiner und Michael Principato sind Mitglieder des betreffenden Fachausschusses und waren beide maßgeblich an der Ausarbeitung des energiepolitischen Kapitels des AfD-Landeswahlprogramms beteiligt, heißt es in einer Pressemitteilung der AfD.

Von den Kandidaten zur Landtagswahl waren Karlheinz Kolb (Wahlkreis Schwetzingen) und Achim Köhler (Wahlkreis Wiesloch) anwesend.

Die Referenten beleuchteten zunächst die Frage, ob die Energieversorgung im Land sichergestellt sei. Der Ausstieg aus Kernenergie und Kohle, so die Referenten, sei durch andere Energieträger nicht zu kompensieren und werde unweigerlich zu Netzinstabilitäten und Blackouts führen. Erste Firmen verließen daher bereits das Land oder verlegten große Teile der Produktion ins Ausland. Karlheinz Kolb fragte sich, was wohl zukünftig mit den zirka 165 000 Haushalten geschehen solle, die aktuell an das Fernwärmenetz des Großkraftwerks Mannheim angeschlossen seien, wenn dieses, wie geplant, abgeschaltet werde. Der Geothermie als Ersatz erteilte er eine klare Absage. Diese sei zu problembehaftet.

Achim Köhler wies darauf hin, dass nicht nur Großunternehmen von der drohenden Netzinstabilität betroffen sein werden. Jeder der über 400 000 Kleinunternehmen im Land seien dringend auf verlässliche und kostengünstige Stromversorgung angewiesen. Sei diese nicht sichergestellt, ginge es letztendlich um deren Existenzen.

Die Referenten legten umfassen dar, dass die Protagonisten der so genannten Energiewende ihre selbst gesteckten Ziele nicht erreicht hätte. Das Punkte des Ziel-Dreiecks „zuverlässig“, „bezahlbar“ und „umweltschonend“ seien alle verfehlt worden. Die Zahl der notwendigen Netzeingriffe habe sich vervielfacht, Deutschland habe die höchsten Stromkosten weltweit und der Ausbau der Windenergie habe in den betroffenen Regionen zu einer beispiellosen Umweltzerstörung geführt.

Eine Fortsetzung der derzeitigen Energiepolitik, also die Abschaltung nicht nur der Kernkraft-, sondern auch der Kohlekraftwerke führe unweigerlich zum Zusammenbruch der Stromnetze und damit zu Blackouts. Am 8. Januar sei Deutschland um Haaresbreite an einem solchen Blackout vorbei geschrammt. Nur der Einsatz der Kohlekraftwerke habe diesen verhindern können.

Ausbau von Windenergie beenden

Karlheinz Kolb aus Ketsch wies darauf hin, dass 85 Prozent der deutschen Kraftwerke nicht alleine startfähig seien. Bei einem Blackout handele es sich daher nicht nur darum, dass der Strom kurz weg sei. Jeder könne sich aber vorstellen, was es bedeute, wenn der Strom nicht nur über Stunden, sondern über Tage oder gar Wochen ausbleibe. Dies beträfe dann beispielsweise auch Heizung und die Versorgung mit Gas, Wasser und Kraftstoffen. Die Dieselvorräte für die Notstromaggregate der Krankenhäuser wären ebenso nur für wenige Tage ausgerichtet.

Abschließend widmete sich die Runde der Energiepolitik der AfD. Was würde die Partei anders machen, wie soll die Energieversorgung zukünftig zuverlässig und kostengünstig sichergestellt werden? Mit Wind und Sonne sei das schlicht unmöglich, alleine schon, weil es hierfür keine Speichermöglichkeiten gebe und aus physikalischen Gründen auch nie geben werde. Nur konventionelle Kraftwerke hätten die Möglichkeit, über einen längeren Zeitraum hinweg autonom Strom zu produzieren. Ein Steinkohlekraftwerk könne beispielsweise mit seinem Kohlevorrat ca. 1 Monat laufen.

Die AfD setzt sich daher als einzige Partei dafür ein, die konventionellen Kraftwerke weiterlaufen zu lassen. Die Laufzeiten der Kernkraftwerke sollten – wie aktuell in Frankreich – verlängert und die Kohlekraftwerke am Netz bleiben. Der Ausbau der Windenergie sei umgehend zu beenden. zg