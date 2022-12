Zustimmung ohne jede Gegenstimme erreicht

Wer nicht gerade selbst Kämmerer ist, als Steuerberater arbeitet oder beim Finanzamt mit Zahlen zu tun hat, kann nur schwer der kommunalen Buchführung folgen. Die Doppik ist komplex und bleibt kompliziert. Wer von den ehrenamtlichen Räten arbeitet sich durch ein knapp tausendseitiges Zahlenwerk mit unzähligen Tabellen? Die Bilanzierung ist eine schwer verdauliche Kost, das wurde bei den Stellungnahmen der Fraktionen klar.

SFW-Fraktionsvorsitzender Carsten Petzold sagte es mit Galgenhumor. Gemeinderäte übten über den Haushalt schon lange kein „Königsrecht“ mehr aus. Die Stadt habe den Vorteil, einer Landeserstaufnahmestelle zugestimmt zu haben: „So bleiben wir nicht nur von den millionenschweren Kosten der Anschlussunterbringung verschont, sondern können einen beneidenswerten Haushalt vorlegen.“ Die gestiegenen Personalkosten wollte Petzold nicht kritisieren. Seine Fraktion stehe hinter den Entgelttabellen des Tarifvertrags: „Gute Mitarbeiter verdienen gutes Geld.“ Nicht unerwähnt bleiben sollten die 50 000 Euro für die von den Freien Wählern seit Jahren geforderte Rampe vom Kleinen Feld zur Mannheimer Straße. Nach Ansicht seiner Fraktion liege ein Entwurf vor, „der in seinen Inhalten solide ist, einen Konsens zwischen Wunschdenken und Realität bietet und geeignet ist, Schwetzingen für 2023 und kommende Jahre gut aufzustellen“. Ausgabendisziplin und mehr Gewerbesteuer könnten bereits 2024 den Ausgleich ermöglichen.

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Kathrin Vobis-Mink forderte schnelle Lösungen. Klimaschutz sei in Schwetzingen immer noch ein gefühltes „Machen wir nebenbei“-Thema. Die zentralen Probleme dürften nicht weiter verschoben werden: „Sie müssen an zentraler Stelle transparent werden und dürfen sich nicht anonym hinter vielen Ziffern des Haushalts verbergen.“ Der letzte Klimaschutzbericht zeige bei den Verbrauchsdaten der städtischen Liegenschaften Werte oberhalb des regionalen Durchschnitts. Das sei kein Ruhmesblatt. Durch die Einführung eines kommunalen Energiemanagements müssten die zentralen Probleme schneller und effektiver angegangen werden, so Vobis-Mink. Der Fehlbetrag müsse wohl der Energiekrise angelastet werden. Die hohe Liquidität ohne Schuldenaufnahme erlaube es, an den gewichtigen Investitionen, wie fürs Rothacker’sche Haus, festzuhalten. Die Grünen-Fraktionsvorsitzende forderte für qualitative Integrationsarbeit durchs Café International einen weiteren Zuschuss und die Rücknahme der Etatkürzung für die Stadtbibliothek.

Jedes Jahr mehr Pflichtausgaben

CDU-Fraktionsvorsitzende Sarina Klein sah „jedes Jahr mehr Pflichtaufgaben, immer mehr Bürokratie und unsichere Krisenzeiten, die vieles unplanbar machen“. Nur ein kleiner Teil des Gesamtvolumens unterliege tatsächlich der kommunalpolitischen Entscheidungskompetenz. Mit dem kostenlosen Stadtbus sei eine Forderung aus dem CDU-Wahlprogramm umgesetzt worden. Jeder Euro könne nur einmal ausgegeben werden. Deshalb habe man bei der Kostenplanung fürs Rothacker’sche Haus auf die Bremse getreten. Der Fehlbetrag von nur 400 000 Euro sei nicht hoch. Das gute Ergebnis sei hauptsächlich durch die Ende 2021 mehrheitlich beschlossenen Steuer- und Gebührenanpassungen möglich geworden. Mit der stringenten Verbesserung der Haushaltssituation in den nächsten Jahren müsse auch die Frage erlaubt sein, „inwieweit wir unseren Bürgern etwas zurückgeben können. Steuerschrauben sind nicht nur in eine Richtung drehbar“. Die CDU-Chefin erneuerte die Forderung nach einem Gründerzentrum oder Technologiepark.

SPD-Fraktionsvorsitzender Robin Pitsch kommentierte gewohnt pointiert. Der Haushalt mit seiner Doppik und seiner Begrifflichkeit, die jede Kommune als mittelständisches Unternehmen bezeichnet, sei „die Umsetzung eines Bürokratie-Kapitalismus“. Wenn die Gemeinderäte die Verwaltung aufgrund von Zeit- oder Übersichtsmangel nicht mehr kontrollieren könnten, sei das schlicht „Demokratiezersetzung, die von Stuttgart aus betrieben wird“. Bei Kinderbetreuung, Bildung, Unterbringung und Integration, Bauen und Wohnen ziehe sich die Landespolitik zurück: „Das ist schändlich.“ Im Rathaus werde der Personalmangel schnell zur Ausrede, kritisierte er die Stadtspitze. Pitsch knüpfte die Zustimmung daran, dass alle 2022 gefassten Beschlüsse mit Seite und Zeile im Haushalt ’23 nachgewiesen werden.

Der FDP-Fraktionsvorsitzende Dr. Christian Lorentz dankte der Kämmerin, die versucht habe, „uns durch das Zahlenwerk durchzulotsen“. Mit dem Geld müsse man viele Pflichtaufgaben bezahlen. Er dankte den Gewerbetreibenden für die Rekordeinnahmen bei den Steuern. Vielleicht könne man in einigen Jahren die Hebesätze wieder senken.

Werner Zieger (Linke) legte sein Augenmerk auf drei Positionen. Die Erweiterung der Reichweite des Wohngeldes stelle die Kommune vor große Aufgaben. Das sei mit dem vorhandenen Personal nicht zu schaffen. 34 000 Euro für die Einrichtung eines Inklusionsbeauftragten seien ein gutes Zeichen. Und der kostenlose Stadtbus sei ebenso eine sehr gute Entscheidung. Haydar Sahin (ABS) gab dem Haushalt, der sich ohne Kredite über Wasser hält, ebenfalls seine Zustimmung.

Die Haushaltssatzung mit -plan für 2023 ging ohne Gegenstimmen und Enthaltungen durch. vw