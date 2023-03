Zuversicht für die Zukunft

Nationale Konflikte, verheerende Naturkatastrophen und wirtschaftliche Probleme: Eine Krise folgt auf die nächste. Angesichts dieser Entwicklungen ist der Blick in die Zukunft für viele Menschen besorgniserregend. Vor diesem Hintergrund lädt die Gemeinde der Zeugen Jehovas in Schwetzingen zu einem besonderen biblischen Vortrag mit dem Thema ein: „Wir können zuversichtlich in die Zukunft schauen!“ Ein Redner aus der Region wird am Sonntag, 2. April, 10 und 13 Uhr, 30 Minuten darüber sprechen, welche positiven Zusicherungen die Bibel für die Zukunft bereithält. Jeder ist eingeladen, die kostenlose Veranstaltung in der Robert-Bosch-Straße 7 in Schwetzingen live oder virtuell zu besuchen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Dieser Vortrag ist einer von zwei besonderen Veranstaltungen, zu denen Jehovas Zeugen auf der ganzen Welt einladen. Am Dienstag, 4. April, wird um 20 Uhr in der Stadthalle Hockenheim die jährliche Gedenkfeier zum Todestag Jesu Christi stattfinden. Dieses Ereignis markiert den wichtigsten Feiertag für die Gemeinde, an dem jedes Jahr weltweit knapp 20 Millionen Besucher teilnehmen. maw/zg

Info: Was es sonst noch über Gottesdienste von Jehovas Zeugen zu wissen gibt und detaillierte Infos zu den Veranstaltungen gibt es unter www.jw.org.