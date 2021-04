Schwetzingen. Der Zweckverband Bezirk Schwetzingen tagt am heutigen Donnerstag, 22. April, um 17 Uhr im Palais Hirsch (1. OG). Dabei geht es um den Sachstandsbericht der Eröffnungsbilanz und eine außerordentliche Raumsanierung an der Kurt-Waibel-Förderschule. In der öffentlichen Sitzung können zudem Anfragen gestellt werden.

