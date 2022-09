Zwei besondere Führungen im Schwetzinger Schlossgarten

„Auf, auf, zum fröhlichen Jagen“ heißt es am Sonntag, 2. Oktober, um 14.30 Uhr, wenn die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg zu zwei besonderen Führung am langen Oktoberwochenende in den Schlossgarten Schwetzingen einladen.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Gäste erhalten bei der Jagd-Führung einen Einblick in das fürstliche Vergnügen der Jagd vom Mittelalter bis in die Gegenwart, heißt es in der Pressemitteilung.

Birgit Hiefner-Konietzko tritt als Putzfrau „Frau Schäufele“ in Aktion. © SSG

Am Montag, 3. Oktober, um 14.30 Uhr begeistern „Die Theres und d’ Frau Schäufele“ ihr Publikum, wenn sie im Putzrausch durch den Schlossgarten fegen und die eine oder andere Anekdote aus dem Schloss zum Besten geben. Beim Schlagabtausch in schönster Mundart entschlüpft den Reinigungsfachfrauen so manches lang gehütete Geheimnis. Mit viel Humor spannt die Comedy-Führung den Bogen vom 18. Jahrhundert bis heute.

Mehr zum Thema Frühstück mal anders Einen faulen Sonntag im „Theodors“ mit Brunch genießen Mehr erfahren KulTour Pralles Programm mit Enjoy Jazz, Bülent Ceylan, Jethro Tull oder Söhne Mannheims Piano Mehr erfahren Aktionstag auf Schloss Weikersheim Mit dem Adel in Geschichte eintauchen Mehr erfahren

Für beide Führungen sind Anmeldungen notwendig: telefonisch unter 06221/65 88 80 oder per E-Mail an service@schloss-schwetzingen.com.

Die Führung „Auf, auf, zum fröhlichen Jagen“ kostet 12 Euro (Ermäßigt 6 Euro, Familien 30 Euro). Die Putzfrauen sind für 14 Euro (Ermäßigt 7 Euro) zu erleben. Sie dauern jeweils eineinhalb bis zwei Stunden und maximal jeweils 25 Personen können daran teilnehmen. zg