Zwei Dieseldiebe auf der A6-Rastanlage Hockenheim-West gefasst

Hockenheim / A6. Sie hatten Kraftstoff aus geparkten Fahrzeugen gestohlen – auf frischer Tat ertappte ein aufmerksamer Zeuge am Samstagabend zwei Dieseldiebe und verständigte sofort die Polizei. An der Tank- und Rastanlage Hockenheim-West in Fahrtrichtung Heilbronn hatte der Mann gegen 19:40 Uhr die beiden Tatverdächtigen wohl dabei gesehen, wie sie Kraftstoff aus den dort geparkten Fahrzeugen stahlen.

Nach eingegangenem Notruf kamen die Einsatzkräfte sofort im Streifenwagen zum Tatort. Die beiden Verdächtigen, von denen eine Personenbeschreibung vorlag, versuchten zwar zu fliehen, allerdings ohne Erfolg. Die beiden 40 und 48 Jahre alten Männer wurden noch an Ort und Stelle vorläufig festgenommen. Beide wurden anschließend zur weiteren Abklärung mit auf das Polizeirevier genommen. In den Fahrzeugen der beiden Männer fanden die Einsatzkräfte schließlich mehrere, zum Teil mit Kraftstoff gefüllte, Kanister sowie weitere Beweismittel. Diese wurden sichergestellt.

Wie hoch der Gesamtdiebstahlschaden ist und wie viele Fahrzeuge von dem Kraftstoffdiebstahl betroffen sind, ist derzeit noch unklar und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.