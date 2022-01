Zwei digitale Bierproben aus dem Welde Brauhaus - Gewinnspiel

Die ersten beiden digitalen Bierproben des Jahres aus dem Welde Brauhaus in Schwetzingen finden nach einer Verlegung am Donnerstag, 20. Januar, und Samstag, 29. Januar, statt – am ersten Termin mit einer feine Auswahl an speziellen Winter-Bockbieren aus deutschen Landen. Am 29. Januar steht mit „Bier & Käse“ ein gleichermaßen höchst schmackhaftes und interessantes sogenanntes Foodpairing an.

Für beide gilt weiterhin, dass die Welde-Sommeliers je nach Thema Biere aus dem eigenen Sortiment und aus dem von vielen befreundeten Brauereien zusammengestellt haben und teilen mit bester Laune ihr gewaltiges Wissen mit den Zuschauern auf ihren heimischen Sofas und an Küchentischen.

Unsere Zeitung verlost für beide Proben jeweils zwei Bierpakete. Das Onlineformular zum Mitmachen und die Teilnahmebedingungen gibt es unter www.schwetzinger-zeitung.de/svs-gewinnspiel. Als Stichwort „Bierprobe“ eingeben. Einsendeschluss ist Montag, 17. Januar, um 10 Uhr. zg