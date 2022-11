Zwei Einbrüche in Hockenheimer Landstraße Schwetzingen - Zeugen gesucht

Schwetzingen. In der Hockenheimer Landstraße in Schwetzingen sind zwischen Sonntag, gegen 12 Uhr, und Montag, gegen 19 Uhr, Unbekannte in ein Schützenhaus und eine Gartenparzelle eingebrochen. Die Täter verschafften sich laut Polizeimeldung gewaltsam Zutritt zu dem Gelände und erbeuteten schließlich einen geringen Betrag Bargeld.

Durch den Einbruch ist ein Gesamtschaden von mindestens 1.100 Euro entstanden, Hinweise auf die unbekannten Täter liegen bislang keine vor. Deshalb sucht die Polizei nun nach Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitten die Ermittler unter der Nummer 06202 288-0 zu melden.

Ob ein Zusammenhang der verschiedenen Vorkommnisse besteht, ist unter anderem Gegenstand der weiteren Ermittlungen.