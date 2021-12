Zwei Fälle der Omikron-Variante im Rhein-Neckar-Kreis nachgewiesen

Proteste Corona-Spaziergänge in der Pfalz: AfD-Stadträtin zeigt den Hitler-Gruß

In 18 Kommunen der Vorderpfalz fanden am Montag sogenannte "Spaziergänge" gegen die Corona-Maßnahmen statt. In Frankenthal beging eine Kommunalpolitikerin vermeintlich eine Straftat, in Speyer gab es viele Platzverweise.

