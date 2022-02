Zwei Festnahmen nach zahlreichen Einbrüchen in der Region

Rhein-Neckar. Zwei Männer sollen über Monate in den Stadtgebieten von Mannheim, Speyer, Ketsch und Viernheim mit gleicher Methode zahlreiche Wohnungseinbrüche begangen haben. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei am Montag mitteilten, wurden Haftbefehle gegen einen 49-Jährigen sowie einen 33-Jährigen erlassen.

Im Zeitraum zwischen dem 22. April 2020 und dem 4. November 2021 soll der 49-Jährige aufgrund seiner Tätigkeit in einer Gartenanlage und als Fahrer eines Möbelhauses durch Auskundschaften die jeweiligen Wohnungsobjekte bestimmt haben.

Die Tatverdächtigen sollen sich durch Aufhebeln der Wohnungstür oder durch Abknicken des Türschlosses mit speziellem Werkzeug Zugang zu den Wohnungen verschafft und insbesondere Schmuck, Münzen, Uhren, hochwertige Damenhandtaschen sowie Bargeld entwendet haben.

Der 49-jährige Italiener konnte in Mannheim, sein 33-jähriger Komplize aus Serbien in Mönchengladbach in ihren jeweiligen Wohnungen festgenommen werden. Beide wurden beim jeweiligen Haft- und Ermittlungsrichter der Amtsgerichte Mannheim und Mönchengladbach zur Eröffnung der Haftbefehle vorgeführt - und in getrennte Justizvollzugsanstalten eingeliefert.

Der 49-Jährige ist dringend verdächtig, an 15 Einbrüchen und der 33-Jährige an zwei Taten beteiligt gewesen zu sein. Ein dritter 44-jähriger in Mannheim geborener Tatverdächtiger befindet sich bereits seit November 2021 wegen des dringenden Verdachts der Beteiligung an zwei Einbrüchen in Untersuchungshaft.

Staatsanwaltschaft und Polizei gehen von einem entstandenen Schaden von etwa 160 000 Euro aus. Ob den Tatverdächtigen weitere Taten nachgewiesen werden können, sei Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

