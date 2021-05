Die beiden jungen Männer, die am 18. Januar und am 14. Februar vergangenen Jahres die OMV-Tankstellen in Schwetzingen und Brühl überfallen haben, wurden im Juli wegen schweren Raubes zu jeweils zwei Jahren und sechs Monaten Gefängnis verurteilt (wir berichteten).

Am Mittwoch musste sich noch ein 20-jähriger Mannheimer vor der Jugendstrafkammer des Landgerichts verantworten, dem die

...