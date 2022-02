Zwei leicht Verletzte nach Unfall zwischen Schwetzingen und Brühl

Schwetzingen/Brühl. Zu einem Autounfall ist es am Donnerstagmittag zwischen Schwetzingen und Brühl im Kreuzungbereich der Brühler Landstraße und der L 599 gekommen. Beide beteiligte Fahrerinnen verletzten sich leicht, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Gegen 12.15 Uhr kollidierte eine 88-jährige Mercedes-Fahrerin mit dem Opel einer 67-jährigen Fahrerin. Die Mercedes-Fahrerin wollte von der L 599 nach links auf die L 630 (Brühler Landstraße) in Richtung Schwetzingen abbiegen, wobei sie die Opel-Fahrerin, welche in Richtung Brühl unterwegs war, übersah und mit dieser zusammenstieß. Durch den Aufprall kam das Auto 67-Jährigen ins Schleudern, kollidierte mit der Leitplanke und kam schließlich auf dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand.

Die beiden Unfallbeteiligten verletzten sich bei dem Unfall leicht und mussten vom Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 40.000 Euro. Eine Fachfirma musste auslaufende Betriebsstoffe von der Fahrbahn entfernen. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten war die L 630 voll gesperrt.