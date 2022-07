Zwei neue Prokuristen bei der AVR im Rhein-Neckar-Kreis

Kreis. Es gibt personelle Veränderungen innerhalb der Führungsebene der AVR-Unternehmen, das teilte das kreiseigene Unternehmen jetzt mit. Bei der AVR Umwelt-Service GmbH ergänzt Ingmar Knieriem ab sofort das Prokuristenteam. Der Schwetzinger Fachanwalt für Arbeitsrecht steht bereits seit einigen Jahren als Syndikus in Diensten der AVR und bringt seine langjährigen und weitreichenden Erfahrungen ein. Außerdem bleibt Knieriem auch dem Zweckverband High-Speed-Netz Rhein-Neckar bei dessen juristischen Angelegenheiten kompetent und engagiert zur Seite.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Bei der AVR BioTerra GmbH & Co. KG wurde Frank Schwarz als Prokurist abberufen, als Nachfolger von Siegfried Rehberger übernimmt er die Geschäftsführung der Komplementärgesellschaft AVR Umwelt Service Verwaltungs GmbH. Die durch den Wechsel vakant gewordene Position besetzt ab sofort Heinz Schwermann. Der in Oberhausen-Rheinhausen lebende Diplomkaufmann war zuletzt bei Remondis tätig, dem Partner der AVR BioTerra GmbH & Co. KG bei der Vermarktung des Frischkompostes aus der Sinsheimer Bioabfallvergärungsanlage. zg