Speyer. Am Samstagmorgen ist es in Speyer auf der B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen in kurzer Zeit zu zwei Auffahrunfällen auf dem linken Fahrstreifen gekommen. Nach Angaben der Polizei sollen dabei zwei Fahrzeugführer, vermutlich auf aufgrund des zu geringen Sicherheitsabstands bei stockendem Verkehr, den jeweils vor Ihnen fahrenden Pkw touchiert haben. Der Gesamtschaden der beiden Verkehrsunfälle beträgt etwa 8.000 Euro. Verletzt wurde bei beiden Verkehrsunfällen niemand.

