Schwetzingen. Zwei Autos sind am Montag auf der Friedrichsfelder Landstraße in Schwetzingen miteinander kollidiert. Dabei zogen sich laut Polizeiangaben zwei Menschen leichte Verletzungen zu. Wieso es um kurz nach 16 Uhr zu dem Frontalzusammenstoß kam, ist noch unklar. Die Polizei sperrte die Unfallstelle zwischen Friedrichsfeld und Schwetzingen auf Höhe der Kleingartenanlage in beide Fahrtrichtungen.

