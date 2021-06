Zum Auftakt der Fête de la Musique gab es Orgelmusik. Kirchenmusikdirektor Detlev Helmer spielte in der evangelischen Stadtkirche. Nur selten kamen Besucher in das Gotteshaus auf den Kleinen Planken, aber das Präludium in C-Dur von Johann Sebastian Bach war auch draußen gut zu hören. Jazzige Klänge in der „Fanfare“ des flämischen Organisten Jean Jacques Lemmens kamen zum Schluss des kleinen

...