1000 Cosplayer bei Japan-Convention in Speyer

Speyer. In die Stadthalle lockte die erste Speyerer „Nonki Con“, eine Japan Convention. Schon vor der Hallenöffnung standen mehr als 100 bunt kostümierte Personen in einer losen Schlange am Haupteingang. Dann fluteten die Cosplayer und andere Japan-Interessierte Foyer und kleinen Saal bis an die Kapazitätsgrenze. Über den Tag verteilt genossen mehr als 1000 Besucher die exotische Atmosphäre und verfolgten das ganztägige Bühnenprogramm.

Bürgermeisterin Monika Kabs ging in ihrer Begrüßung auf die Historie ein: War die Messe zuerst für 2020 geplant, Verträge geschlossen, erste Tickets verkauft, musste sie wegen Corona zunächst auf 2021 und dann auf 2022 verschoben werden. Wegen der kurzen Vorlaufzeit von nur gut drei Monaten beschloss die Deutsch-Japanische Gesellschaft Vorderpfalz dieses Jahr dann eine verkleinerte Version. Die reale Größe überraschte Kabs dann durchaus.

Japan-Convention "Nonki Con" in Speyer: 1000 Besucher aus ganz Deutschland

Die Menge und Qualität der Kostüme stand einer großen Japan Convention nicht nach: Etwa die Hälfte der Besucher war vollständig und hochwertig kostümiert. Dabei war das Spektrum des Cosplays sehr breit: Viele bekannte Serien waren mit den fantasievollen Kostümen vertreten – so zum Beispiel Yu-Gi-Oh!, Demon Slayer, Sword Art Online, Dragonball, One Piece oder Naruto. Auch waren die Besucher aus ganz Deutschland angereist.

Die Cosplayer bei der NonkiCon 2022 in Speyer stellten unter anderem auch Figuren aus bekannten Animes wie Demon Slayer, Dragonball oder Sword Art Online dar. © Lothar Hensel

Tomoko Moser, die Vorsitzende der Deutsch-Japanischen Gesellschaft, war begeistert. Schließlich ist es bei der erstmaligen Umsetzung eines Events für die Veranstalter nicht klar, was auf sie zukommt. Die Händler, die regelmäßig verschiedene Conventions besuchen, schätzten die Besucherzahl sogar auf mehr als 1500. Ihre Klage auf hohem Niveau: Wenn Sie sie gewusst hätten, was sie erwartet, hätten sie viel mehr Verkaufsmaterial mitgebracht.

Auch bei den angebotenen japanischen Lebensmitteln war der Andrang größer als erwartet: Für Softdrinks und Tee musste zu Mittag Nachschub beschafft werden. Sushi und Frühlingsrollen von Asuka waren im Nu ausverkauft. Für die Onigiri des Restaurants Hinode wurde mindestens sechs Mal Nachschub geliefert, um den großen Appetit auf japanisches Essen zu stillen.

Japan-Convention "Nonki Con" in Speyer: Tolle Vorführungen am Start

Im Kleinen Saal boten 22 Zeichner und Kunsthandwerker ihre Kunstwerke an, angefangen bei Portraits, Artprints und Stickern, über Brandmalerei, Gravuren und Anhängern bis zu Tassen und Schreibwaren. Zu den zehn Showacts auf der Bühne zählten die Taiko-Gruppen „Taiko Tenjin“ der DJG Vorderpfalz, sowie die „Kumano Dojo“ aus der Ortenau. Außerdem gab es zwei Ikebana-Vorführungen aus verschiedenen Schulen und eine sehr populäre Artistiknummer mit Hebefiguren von Yoga Baum. Top-Acts waren Live-Zeichenvorführungen des über die Pfalz hinaus bekannten Künstlers „Drawing like a Sir“ und der Speyrerin Lena Kölsch, auch bekannt als „Le Kitsune“. Kölsch hatte die Plakate, Webseite und Flyer gestaltet.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von NonkiCon (@nonki_con_speyer)

Ein Dauerbrenner war die Mitmachecke, in der Besucher auf Schrumpffolie ihre eigenen Kunstwerke anfertigen durften. Laura und Zoe brannten diese im Ofen zu Schlüsselanhängern. Ein Eye-Catcher waren die Samurai Walking Acts: Drei Männer und eine Frau schritten in voller Rüstung, gefertigt nach historischen Plänen, durch die Halle. Sie wurden von einer Dame im historischen Kimono begleitet, und ließen sich gerne mit Besuchern fotografieren. Dazu fanden auf dem Parkplatz neben einem Itasha Anime Auto noch das Enactment RPD42 Platz. Die acht Cosplayer stellten mit ihren Fahrzeugen, japanischen Polizeikostümen und Söldneruniformen Figuren aus der Serie „Resident Evil“ detailgetreu nach. Die „Nonki Con 2023“ ist schon für 24./25. Juni terminiert.