Nach 13 Wochen auf der Frühgeborenen-Station des Diakonissen-Stiftungs-Krankenhauses Speyer hat ein Baby zusammen mit seiner Mutter die Klinik verlassen können. Wie das Krankenhaus am Mittwoch mitteilt, kam der Junge in der 24. Schwangerschaftswoche und somit rund vier Monate zu früh auf die Welt. Seine Mutter, eine rumänische Erntehelferin, war zu Fuß in die Notaufnahme der Kandeler

...