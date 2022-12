19 Hotspots in der City

Speyer. Am Berliner Platz haben die Stadtwerke Speyer (SWS) jetzt den 19. Wlan-Hotspot in der Innenstadt gesetzt. „Mit dem Angebot legen die Stadt und ihre Stadtwerke einen weiteren Baustein für eine attraktive Infrastruktur, die einen lokalen Mehrwert für Bürger sowie für touristische Gäste bietet“, sagt Oberbürgermeisterin Stefanie Seiler.

Mit der Ausleuchtung der Maximilianstraße habe man 2018 begonnen, erklärt SWS-Geschäftsführer Wolfgang Bühring. Weitere Teilabschnitte wie der Festplatz und die Klipfelsau sowie der Bereich von der Gilgen- und Wormser Straße bis zur Oberen Langgasse folgten. Daran schlossen sich das Gebiet um die Villa Ecarius, der Bahnhofsvorplatz und der Busbahnhof an. Zuletzt wurde der Berliner Platz angebunden. „Einen Hotspot haben wir abseits der Innenstadt in unserem Servicezentrum in der Industriestraße installiert, um auch unseren Kunden einen kostenlosen Zugang zu ermöglichen“, so Bühring. Das öffentliche Speyerer Wlan können alle nutzen, die über ein Endgerät verfügen. Je drei Stunden täglich ist die virtuelle Welt in vollem Umfang kostenlos.

Seit 2018 haben die SWS über 200 000 Euro investiert. Im Wirtschaftsplan 2023 sind 45 000 Euro eingestellt. „Wir wollen im Bademaxx Teile der Freibadflächen und den Eingang im Hallenbad ausleuchten. Auch der neue Buslinienverkehr soll ans Netz. zg