2000 Euro für die gute Sache erradelt

Speyer/Neustadt/Koblenz. „LBZ on tour“ – mit Teams in Speyer, Koblenz und Neustadt beteiligte sich das Landesbibliothekszentrum Rheinland-Pfalz (LBZ) erneut an der deutschlandweiten Aktion Stadtradeln. Gemeinsam kam das LBZ mit seinen Teams jetzt auf über 21 000 zurückgelegte Kilometer.

In Speyer konnte das Team der Pfälzischen Landesbibliothek um Standortleiterin Ute Bahrs sogar zwei dritte Plätze verbuchen: Einmal bei den Einzelfahrenden mit den meisten Kilometern (Bruno Nafz: 2077 Kilometer) sowie bei den radelaktivsten Teams (18 719 Kilometer). Koblenz erradelte 1761 Kilometer, die Teilnehmer aus Neustadt an der Weinstraße schafften 675 Kilometer.

Das Stadtradeln punktet sowohl beim Thema Umwelt als auch beim Thema Gesundheit. Darüber hinaus trägt das gemeinsame Radfahren zum Teambuilding bei. Deshalb werden die Teams des LBZ sicherlich auch im kommenden Jahr wieder in die Pedale treten.

Spenden sammeln für den guten Zweck – das war auch 2022 Ziel des Teams „LBZ on tour“ in Speyer. Es sollten Spendengelder für Projekte und Institutionen gesammelt werden. Dafür konnte die Standortvertreterin Bahrs erneut den Rotary Club Speyer (RC) als Sponsor gewinnen. Die Vereinbarung lautete: Für jedes aktive Teammitglied gibt der Rotary Club 10 Euro, die zu gleichen Teilen der pädagogischen Arbeit des Frauenhauses und der neuen Orgel in der Dreifaltigkeitskirche zugute kommen sollten.

Das Benefiz-Radeln fand wieder Anklang: Schlussendlich zählte das Team in Speyer 93 Mitglieder und trug mit 18 719 Kilometern zum Rekordergebnis der Stadtradelaktion in Speyer bei (359 770 Kilometer, 1800 aktive Radelnde in 66 Teams). Das zahlte sich direkt für den guten Zweck aus, denn die Mannschaft erhielt als Dank zum Schluss ein Preisgeld von 200 Euro für den dritten Platz bei den radelaktivsten Teams.

Diese 200 Euro stockte der Rotary Club Speyer auf 2000 Euro auf, sodass am Ende nicht nur die angestrebte Summe von 1000 Euro, sondern mehr als das Doppelte zusammengekommen ist. zg