24-Jähriger kollidiert bei Speyer mit einem LKW

Speyer. Auf der BAB 61 in Fahrtrichtung Hockenheim in Höhe des Parkplatz Spitzenrheinhof ist am frühen Samstagmorgen gegen 2.40 Uhr ein 24-Jähriger aufgrund eines Fahrfehlers mit seinem Audi von seiner Fahrspur abgekommen und mit einem neben ihm fahrenden LKW kollidiert. Durch den Zusammenstoß wurde der Audi abgewiesen, kollidierte mit der Mittelleitplanke und kam letztendlich auf dem rechten Fahrstreifen zum Stehen, teilt die Polizei mit.

Durch die mehrfachen Zusammenstöße wurden Fahrzeugteile und Betriebsstoffe über eine Länge von etwa 150 Metern verteilt. Zur Beseitigung der Fahrzeugteile musste der betroffenen Autobahnabschnitt in Fahrtrichtung Hockenheim für etwa 45 Minuten gesperrt werden. Die Reinigung der Fahrbahn dauert aktuell noch an. An den beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 19.000 Euro. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt und begab sich selbstständig in ein Krankenhaus.